Автомобиль врезался в толпу болельщиков Ливерпуля — десятки пострадавших

В понедельник вечером в центре Ливерпула произошел шокирующий инцидент: автомобиль въехал в толпу людей, которые праздновали победу местного футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге.

Как сообщили представители полиции графства Мерсисайд, в результате ДТП пострадали десятки человек. Среди пострадавших четверо детей. Некоторые из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным правоохранительных органов, 53-летний белый британец, находившийся за рулём автомобиля, был задержан на месте происшествия. Полиция описала инцидент как «единичный случай», отметив, что других подозреваемых не ищут и рассматривают произошедшее исключительно как дорожное происшествие, а не террористический акт.

Инцидент случился в разгар уличных торжеств, когда тысячи болельщиков собрались в центре города, чтобы отпраздновать завоевание титула чемпионов страны. После инцидента мероприятие было временно приостановлено, движение в районе Чирч-стрит и площади Святого Джорджа было заблокировано, работали службы скорой помощи и полиция.

Глава полиции Мерсисайда выразил обеспокоенность случившимся, подчеркнув важность обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.