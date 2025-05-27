Эксперты прогнозируют ажиотажный спрос на иномарки перед введением закона о локализации

В связи с предстоящим вступлением в силу закона о требованиях к локализации автомобилей, используемых в сфере такси, российские таксопарки могут начать массовую закупку иномарок. Такой прогноз озвучила глава Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова в интервью агентству «Автостат».

Согласно новым правилам, с 1 марта 2026 года для работы в системе такси будут разрешены только автомобили, произведённые на территории России или с высоким уровнем локализации. Это может означать, что доступ в реестр такси получат в первую очередь автомобили отечественных марок, таких как LADA, а также иностранные бренды, собранные на заводах в РФ.

По словам Зариповой, многие перевозчики, не готовые переходить на отечественный автопром, попытаются до истечения срока включить в региональные реестры свои текущие или недавно приобретённые иномарки. "Можно ожидать ажиотажного спроса на иномарки в конце 2025 начале 2026 года, когда срок вступления закона будет приближаться", отметила она.

При этом эксперты указывают, что небольшие таксопарки в регионах уже сейчас активно используют автомобили LADA Granta, которые благодаря своей доступной цене и простоте обслуживания становятся выгодным выбором. "Даже без давления закона малые компании предпочитают отечественные машины из-за экономической целесообразности", добавили в экспертной среде.

Закон о локализации автомобилей в такси стал частью более широкой стратегии государства по поддержке отечественного автопрома и снижению зависимости от импорта. Вместе с тем, представители рынка выражают опасения, что новые правила могут привести к удорожанию услуг такси и сокращению парков в регионах, где доступ к автомобилям с необходимыми параметрами ограничен.

Тем не менее, в Минтрансе ранее заявляли, что меры направлены на стимулирование развития внутреннего производства и обеспечение справедливых условий конкуренции между перевозчиками.