Иран заявляет, что готов пойти на компромисс с Трампом

Иран выразил готовность пойти на компромисс с Соединёнными Штатами по вопросам своей ядерной программы в случае возобновления переговоров, однако подчеркнул, что тема обогащения урана остаётся неприемлемой для обсуждения. Об этом в понедельник заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу CNN.

«Если цель состоит в том, чтобы гарантировать, что ядерная программа Ирана не будет превращена в оружие, я думаю, мы могли бы это просто сделать», — отметил он, намекая на возможность достижения соглашения, которое устроит обе стороны.

При этом Багаи чётко обозначил красные линии Тегерана: обогащение урана, которое Иран рассматривает как часть своего права на мирное использование атомной энергии, не подлежит обсуждению. По его словам, Вашингтон, судя по всему, осознаёт эту позицию.

Вместе с тем, в Тегеране подчёркивают, что доверие к администрации Трампа остаётся ограниченным, особенно после выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и последующего введения жестких санкций.

Новость вызвала широкий резонанс как в региональных, так и в международных кругах. Эксперты пока скептически оценивают возможность скорого прорыва в диалоге, указывая на глубокие разногласия между сторонами по ключевым вопросам безопасности и геополитики.