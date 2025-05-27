LASERCUT на выставке «Металлообработка-2025» впечатляет новейшими технологиями

С 26 по 29 мая в ЦВК «Экспоцентр» пройдет главная выставка металлообработки!

От
Алексей Иванченко
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Компания LASERCUT продемонстрирует 11 современных станков, включая широкоформатный лазерный станок Wattsan Large Cabin 3212 — главную новинку, а также самую мощную лазерную очистку 6000 Вт, впервые представленную на российском рынке.

Фото: LASERCUT

Присоединяйтесь к LASERCUT на главном событии года и узнайте, какие технологии меняют индустрию металлообработки! Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10.

Посетителей выставки ждут:

  1. Демонстрация оборудования – протестируйте станки, оцените их точность и мощность;
  2. Общение с топовыми блогерами – обсуждение трендов, ответы на вопросы, обмен опытом;
  3. Индивидуальный подбор решений – эксперты  подберут лучшее оборудование и предложат эффективные технологии для развития вашего бизнеса;
  4. Онлайн-трансляции оборудования и мастер-классы.

Что впечатлит посетителей на стенде LASERCUT?

Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10

  1. Лазерные маркеры:
  • Wattsan FL TT JPT MOPA, 30 Вт;
  • Wattsan UV TT JPT, 15 Вт;
  • Wattsan FL TT Raycus, 30 Вт.
  1. Лазерные станки по металлу:
  • Wattsan 1309 mini, 3 кВт;
  • НОВИНКА! Широкоформатный Wattsan Large Cabin 3212.

 Ручная лазерная сварка:

  • Wattsan 4 в 1 G2D, 3 кВт;
  • Wattsan 4 в 1 G1, 3 кВт;
  • Wattsan 5 в 1 G2 Pro, 3 кВт.
  1. Лазерная очистка:
  • Wattsan CW, 3 кВт;
  • Wattsan PA, 300 Вт;
  • Впервые на российском рынке САМАЯ МОЩНАЯ лазерная очистка! Wattsan CW Pro, 6000 Вт. 

Место проведения:

Москва, Краснопресненская наб., 14.
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10

Даты:

26-29 мая 

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