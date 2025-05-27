Компания LASERCUT продемонстрирует 11 современных станков, включая широкоформатный лазерный станок Wattsan Large Cabin 3212 — главную новинку, а также самую мощную лазерную очистку 6000 Вт, впервые представленную на российском рынке.
Присоединяйтесь к LASERCUT на главном событии года и узнайте, какие технологии меняют индустрию металлообработки! Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10.
Посетителей выставки ждут:
- Демонстрация оборудования – протестируйте станки, оцените их точность и мощность;
- Общение с топовыми блогерами – обсуждение трендов, ответы на вопросы, обмен опытом;
- Индивидуальный подбор решений – эксперты подберут лучшее оборудование и предложат эффективные технологии для развития вашего бизнеса;
- Онлайн-трансляции оборудования и мастер-классы.
Что впечатлит посетителей на стенде LASERCUT?
Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10
- Лазерные маркеры:
- Wattsan FL TT JPT MOPA, 30 Вт;
- Wattsan UV TT JPT, 15 Вт;
- Wattsan FL TT Raycus, 30 Вт.
- Лазерные станки по металлу:
- Wattsan 1309 mini, 3 кВт;
- НОВИНКА! Широкоформатный Wattsan Large Cabin 3212.
Ручная лазерная сварка:
- Wattsan 4 в 1 G2D, 3 кВт;
- Wattsan 4 в 1 G1, 3 кВт;
- Wattsan 5 в 1 G2 Pro, 3 кВт.
- Лазерная очистка:
- Wattsan CW, 3 кВт;
- Wattsan PA, 300 Вт;
- Впервые на российском рынке САМАЯ МОЩНАЯ лазерная очистка! Wattsan CW Pro, 6000 Вт.
Место проведения:
Москва, Краснопресненская наб., 14.
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10
Даты:
26-29 мая
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