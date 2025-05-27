С 26 по 29 мая в ЦВК «Экспоцентр» пройдет главная выставка металлообработки!

Компания LASERCUT продемонстрирует 11 современных станков, включая широкоформатный лазерный станок Wattsan Large Cabin 3212 — главную новинку, а также самую мощную лазерную очистку 6000 Вт, впервые представленную на российском рынке.

Присоединяйтесь к LASERCUT на главном событии года и узнайте, какие технологии меняют индустрию металлообработки! Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10.

Посетителей выставки ждут:

Демонстрация оборудования – протестируйте станки, оцените их точность и мощность; Общение с топовыми блогерами – обсуждение трендов, ответы на вопросы, обмен опытом; Индивидуальный подбор решений – эксперты подберут лучшее оборудование и предложат эффективные технологии для развития вашего бизнеса; Онлайн-трансляции оборудования и мастер-классы .

Что впечатлит посетителей на стенде LASERCUT?

Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10

Лазерные маркеры:

Wattsan FL TT JPT MOPA, 30 Вт;

Wattsan UV TT JPT, 15 Вт;

Wattsan FL TT Raycus, 30 Вт.

Лазерные станки по металлу:

Wattsan 1309 mini, 3 кВт;

НОВИНКА! Широкоформатный Wattsan Large Cabin 3212.

Ручная лазерная сварка:

Wattsan 4 в 1 G2D, 3 кВт;

Wattsan 4 в 1 G1, 3 кВт;

Wattsan 5 в 1 G2 Pro, 3 кВт.

Лазерная очистка:

Wattsan CW, 3 кВт;

Wattsan PA, 300 Вт;

Впервые на российском рынке САМАЯ МОЩНАЯ лазерная очистка! Wattsan CW Pro, 6000 Вт.

Место проведения:

Москва, Краснопресненская наб., 14.

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильон 8, Зал 2, Стенд 82С10

Даты:

26-29 мая

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