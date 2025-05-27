Путин призвал усилить отечественный картофельный сектор

Во время совещания по вопросам продовольственной безопасности, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность укрепления отечественного картофельного сектора и достижения полной самообеспеченности страны в этой сфере.

Глава государства отметил, что хотя временно возможен импорт картофеля из Белоруссии, в долгосрочной перспективе Россия должна рассчитывать на собственные производственные мощности. «Импорт это вынужденная мера, которая может применяться в отдельные периоды. Однако стратегически правильным решением является развитие внутреннего производства и снижение зависимости от внешних поставок», заявил Путин.

Он также поручил правительству проработать меры государственной поддержки для аграриев, занимающихся выращиванием картофеля, включая доступ к льготному кредитованию, субсидиям и технологической модернизации. Особое внимание президент обратил на необходимость улучшения логистики и хранения урожая, чтобы минимизировать потери и обеспечить стабильное снабжение продукцией круглый год.

Напомним, что в последние годы российский картофельный рынок сталкивается с рядом вызовов, включая нестабильные погодные условия, рост себестоимости производства и ограничения на поставку семенного материала. Вместе с тем, эксперты отмечают, что за последние годы наблюдается рост интереса к инвестированию в эту отрасль, особенно со стороны крупных агрохолдингов.

Выступление президента уже получило отклик среди отраслевых объединений. В Российском союзе картофелеводов заявили, что готовы представить предложения по развитию отрасли и участию в программе импортозамещения.

Таким образом, акцент на развитие отечественного картофелеводства демонстрирует стремление России к устойчивой продовольственной независимости, особенно в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности.