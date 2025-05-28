Девятый запуск Starship закончился потерей контакта с ракетой

Космический корабль, разделенный на две ступени — корабль Starship, установленный на ракетныйо ускоритель SpaceX Super Heavy, — стартовал с космодрома Starbase компании SpaceX на побережье Мексиканского залива в южном Техасе в 19:36 по восточному времени (23:36 по Гринвичу).

Ракета Starship компании SpaceX совершила неконтролируемый вход в атмосферу после потери связи с центром управления полетом во вторник.

«Просто для подтверждения: мы официально потеряли связь с кораблем пару минут назад. Так что это завершает девятый испытательный полет», — сказал Дэн Хуот из SpaceX во время прямой трансляции.

По словам представителей SpaceX, наиболее вероятной причиной потери ориентации «является утечка топлива или отказ двигателя верхней ступени, что приводит к вращению во время входа в атмосферу».

Запуск стал девятым беспилотным испытательным полетом Starship — самой мощной ракеты из когда-либо созданных, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск хочет использовать для межпланетных путешествий и колонизации Марса.