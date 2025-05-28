ООН: цель по борьбе с глобальным потеплением вряд ли будет достигнута

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), вероятность того, что среднее потепление в период с 2025 по 2029 год превысит отметку в 1,5 градуса по Цельсию (2,7 градуса по Фаренгейту), составляет 70% .

В результате ожидается, что потепление на Земле сохранится на историческом уровне.

Это произошло после того, как в 2023 и 2024 годах на планете наблюдались два самых жарких года за всю историю наблюдений , согласно отчету, опубликованному Всемирной метеорологической организацией (ВМО), климатическим агентством ООН.

Заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт заявил, что последние десять лет были «самыми теплыми за всю историю наблюдений», добавив, что передышки не предвидится.

«Это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет усиливаться», — предупредил Барретт.