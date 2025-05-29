Евросоюз отменяет экономические санкции против Сирии

Страны Европейского союза в среду приняли закон об отмене всех экономических санкций в отношении Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности.

Чтобы способствовать быстрому восстановлению разрушенной войной страны, Центральный банк Сирии и другие кредиторы могут вновь получить доступ к европейскому финансовому рынку.

Закон вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС и станет реализацией политического решения, принятого министрами иностранных дел ЕС на прошлой неделе, о прекращении ограничительных мер блока.

«Это решение — правильное решение», — заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас. «В это историческое время ЕС должен искренне поддержать восстановление Сирии и политический переход, который отвечает чаяниям всех сирийцев». «Сегодня ЕС подтверждает свою приверженность партнерству в переходный период, который поможет сирийскому народу воссоединиться и построить новую, инклюзивную, мирную Сирию», — добавила она.