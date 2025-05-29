Илон Маск покидает пост в администрации Трампа

Илон Маск, возглавлявший департамент, которому было поручено сократить неэффективность правительства, объявил в среду вечером, что его срок полномочий в качестве государственного служащего подходит к концу.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) — это агентство, созданное указом Дональда Трампа, когда он вступил во второй президентский срок.

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность сократить бесполезные расходы», — написал он в X, принадлежащей ему социальной медиа-платформе.

«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства», — добавил он.

Информационное агентство Associated Press сообщило, что Маск покидает свой пост в правительстве после несогласия с мерами, содержащимися в законопроекте президента США Дональда Трампа о бюджете.