Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле 2 июня без участия европейских стран

Прямые российско-украинские переговоры состоятся 2 июня в турецком Стамбуле. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе официального брифинга, встреча будет проходить без участия представителей европейских государств.

Это заявление стало реакцией на информацию спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что в тот же день американская сторона проведёт отдельные консультации по Украине с советниками по национальной безопасности от Германии, Франции и Великобритании — так называемой евротройки.

Песков подчеркнул важность участия европейцев в обсуждении вопросов европейской безопасности, однако отметил, что формат встречи в Стамбуле остаётся исключительно двусторонним. «Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», — заявил он.

Ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты ключевые вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, включая гуманитарную ситуацию, военные действия и возможные шаги по восстановлению диалога. Детали повестки и ожидаемые результаты пока не раскрываются.

Таким образом, международное сообщество продолжает наблюдать за развитием дипломатических усилий, направленных на разрядку напряжённости и поиск путей к миру.