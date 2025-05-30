Toyota возобновила продажи новых автомобилей в России

Японская автомобильная корпорация Toyota официально возобновила продажи новых автомобилей в России. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на данные с сайта одного из популярных российских онлайн-сервисов с объявлениями.

Согласно информации, новые автомобили марки выставлены на продажу через московский автосалон, 94% акций которого принадлежит японскому концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Оставшиеся 6% находятся в собственности менеджмента местного дилерского холдинга Toyota.

На сайте классифайда представлены несколько моделей, что указывает на формальное возвращение бренда на российский рынок:

Toyota Land Cruiser Prado 2024 года выпуска — от 10,7 млн рублей

Toyota Highlander 2025 года с двигателем 2.0 (248 л.с.) — от 6,5 млн рублей

Toyota RAV4 пятого поколения (2024 г.) — от 5,7 млн рублей

Toyota Land Cruiser 300 — от 14 млн рублей

Toyota Camry 2024 года — от 4,8 млн рублей

Отметим, что после ухода Toyota с российского рынка в 2022 году многие эксперты предполагали, что вернуться компания сможет не ранее 2026 года. Однако уже сейчас бренд начал поэтапное восстановление присутствия, начав с ограниченных поставок и сотрудничества с существующими партнёрами.

Возобновление продаж может стать важным сигналом для других международных автопроизводителей, которые рассматривают возможность возвращения в Россию в новых экономических условиях.