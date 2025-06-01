"Герои на защите неба": общественники предложили наградить мужчин, сорвавших атаку беспилотников в Иркутской области

Члены общественного движения «Зов Народа» выступили с инициативой наградить жителей Иркутской области, которые попытались помешать запуску беспилотников с территории региона. Как сообщил порталу 360.ru член совета организации Руслан Шаламов, движение намерено направить соответствующие обращения в Министерство обороны РФ и администрацию Иркутской области.

По словам Руслана Шаламова, действия этих людей являются ярким примером гражданской активности и мужества. «Поступок этих мужчин — пример истинного героизма и гражданской сознательности! Они не остались в стороне, увидев угрозу, и проявили смелость и решительность, чтобы предотвратить возможную трагедию. Их самоотверженные действия заслуживают самой высокой оценки», — отметил Шаламов.

Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье, 1 июня. Жители одного из населенных пунктов услышали взрывы и заметили грузовик, из которого стартовали беспилотники. Позднее губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил, что дроны были направлены в сторону военной части в поселке Средний, и добавил, что БПЛА действительно вылетали из фуры.

В интернете появились видео, на которых видно как раз этот грузовик и сам процесс запуска дронов. Также было опубликовано видео, где несколько мужчин пытаются помешать запуску — они бросают камни и стараются заблокировать взлетающие беспилотники. Именно этот поступок и привлек внимание общественников, отметивших героизм простых граждан.

Движение «Зов Народа» считает важным довести историю этих людей до широкой общественности и представить их к заслуженным государственным наградам.