Алина Зиннатуллина раскрыла секреты инфлюенс-маркетинга и особенности успешной интеграции брендов

Руководитель крупнейшего агентства по работе с блогерами «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина поделилась секретами идеального партнёрства между брендами и инфлюенсерами. Она раскрыла залог эффективного сотрудничества.

Глава продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина назвала основные тенденции инфлюенс-маркетинга. По мнению эксперта, ключевыми факторами успешного использования этого рыночного инструмента являются высокая степень доверия аудитории к рекомендациям авторитетных блогеров, создание увлекательного контента и наличие чётких призывов к действию. Особое значение имеет эмоциональный контакт блогера с подписчиками, основанный на общности взглядов и жизненных ценностей, подчеркнула Алина Зиннатуллина в интервью редакции Sostav.

Эксперт подчеркнула, что российские бренды чаще выбирают проверенных авторов с активной базой поклонников. Однако всё больше внимания стали уделять микро- и наноблогерам, характеризующимся высокой лояльностью своей аудитории. Руководитель агентства, опираясь на свой обширный опыт, отметила динамичное движение рынка инфлюенсеров в направлении индивидуализации предложений.

По словам Алины Зиннатуллиной, вскоре торговые марки начнут шире применять полученные сведения и аналитический инструментарий для точечного воздействия на целевую аудиторию, разрабатывая специфичный и востребованный контент отдельно для каждой группы потребителей. В условиях усиливающейся борьбы за внимание клиентов этот метод станет определяющим фактором, способствующим устойчивым положительным результатам деятельности компаний и укреплению связи с потребителями.