Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 97 человек

Число пострадавших в результате подрыва железнодорожного моста в Брянской области возросло до 97 человек. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает РИА Новости.

По последним данным, в больницах остаются 64 человека, включая четверых детей. Среди пострадавших как пассажиры, так и сотрудники транспортных служб. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь, часть пациентов находится в тяжелом состоянии.

Напомним, инцидент произошел 31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино Выгоничи, где обрушился автомобильный мост, по которому проезжал транспорт. В этот момент под мостом следовал пассажирский поезд сообщением Климов Москва. В результате сильного взрыва локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, один из вагонов был полностью раздавлен.

Позже, в соседней Курской области, произошел еще один инцидент был поврежден железнодорожный мост на трассе Тросна Калиновка. По предварительным данным, он также стал результатом диверсионного подрыва. Власти рассматривают несколько версий происшествий, в том числе террористический акт.

На месте обоих ЧП работают оперативные службы, проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.