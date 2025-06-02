Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше

По официальным результатам, польский консерватор Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов, опередив либерального соперника Рафала Тшасковского.

Национальная избирательная комиссия сообщила, что Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский — 49,11%.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше, призвав обе страны к тесному сотрудничеству.

Польша и Германия играют ключевую роль в «обеспечении будущего безопасности, свободы и процветания для Европы», заявил Штайнмайер в своем заявлении .

«Сильная Европа нуждается в хорошем германо-польском сотрудничестве, особенно в эти времена», — добавил Штаймайер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил победу Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, назвав ее «фантастической победой».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Кароля Навроцкого с победой на выборах, выразив уверенность, что ЕС и Польша продолжат «хорошее сотрудничество».