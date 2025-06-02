Украина нанесла удары по аэродромам РФ

Министерство обороны России в воскресенье заявило, что Украина нанесла удары с использованием беспилотников по аэродромам в пяти регионах.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска беспилотных летательных аппаратов с близкого расстояния от аэродромов произошло возгорание нескольких воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Большинство атак было отражено.

Служба безопасности Украины заявила, что стоит за атаками на российские самолеты, нанесшими ущерб на сумму 7 миллиардов долларов (6,17 миллиарда евро).

«Такова предполагаемая стоимость стратегической авиации противника, которая сегодня была поражена в результате спецоперации », — говорится в сообщении, опубликованном в сети.

Нападение произошло в тот же день, когда Зеленский заявил, что в понедельник делегация отправится в Стамбул для нового раунда мирных переговоров с Россией.

В воскресенье военные Украины также сообщили об ответных атаках российских беспилотников и ракет.