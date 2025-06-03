Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова

Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Владимировича Хабарова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Хабаров освобождается от занимаемой должности с 1 апреля 2025 года. Причины отставки в документе не уточняются.

Александр Хабаров занимал пост заместителя директора ФСИН с 2019 года, курируя вопросы обеспечения деятельности ведомства и управления исправительными учреждениями. Ранее он занимал различные руководящие должности в структуре МВД и ФСИН.

Отметим, что за последние месяцы в правоохранительных органах и силовых структурах продолжаются перестановки личного состава. Такого рода решения, как правило, носят плановый характер либо связаны с проводимыми организационными мероприятиями.

Судьба дальнейшего служебного назначения Хабарова пока неизвестна. В ФСИН тем временем продолжается работа по модернизации исправительной системы и усилению контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.