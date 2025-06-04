Франция и Бельгия выступили против тотального запрета российского газа в ЕС

Париж и Брюссель требуют дополнительных консультаций перед введением полного эмбарго на поставки российского газа

Франция и Бельгия отказались поддержать предложенный Еврокомиссией план полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза. Об этом стало известно из сообщения издания Politico, которое ссылается на источники в европейских институтах.

По данным издания, обе страны — крупнейшие импортеры российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС — настаивают на необходимости тщательной проработки возможных экономических и энергетических последствий такого шага. Они также указывают на необходимость дополнительных консультаций между странами-членами перед принятием окончательного решения.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил, что Париж продолжает поддерживать общую европейскую стратегию диверсификации источников энергопоставок, однако подчеркнул: для выполнения уже заключенных контрактов необходимы четкие юридические гарантии. По его словам, внезапный разрыв соглашений может привести к непредсказуемым последствиям как для французской экономики, так и для других стран ЕС.

В бельгийском правительстве также выразили опасения относительно стабильности энергетического рынка в случае введения тотального запрета. Власти страны отмечают, что переход на альтернативные источники должен быть хорошо спланирован, чтобы избежать скачков цен и дефицита энергоресурсов.

Ожидается, что вопрос о судьбе российского газа в ЕС будет обсужден на следующем заседании министров энергетики стран Евросоюза. Эксперты отмечают, что разногласия внутри ЕС могут затормозить реализацию очередного пакета антироссийских санкций в энергетическом секторе.

Тем не менее, представители Еврокомиссии продолжают настаивать на скорейшем отказе от зависимости от российского топлива, называя это «вопросом стратегической безопасности Европы».