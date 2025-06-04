«Роскосмос»: Россия запустит более 100 спутников для управления беспилотниками

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов объявил о масштабных планах по созданию орбитальной группировки для обеспечения связи с БПЛА

Во время выступления на всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о грандиозных планах по развёртыванию орбитальной группировки из более чем 100 спутников. Они будут использоваться для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и других автономных систем.

По словам Баканова, представленная им презентация включала слайд с обозначением формулы «102 + 1 КА» , где подразумевается запуск 102 космических аппаратов и один резервный — всего 103 спутника. Такая группировка позволит обеспечить надёжную связь и управление беспилотными авиационными системами (БАС) на всей территории России, включая удалённые и труднодоступные районы.

Эта инициатива является частью национального космического проекта, направленного на развитие цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры страны. По замыслу разработчиков, спутники смогут передавать данные в режиме реального времени, что особенно важно как для гражданских, так и для военных применений.

Эксперты отмечают, что реализация проекта потребует значительных инвестиций и технологической модернизации ракетно-космической отрасли. Однако успешное выполнение программы может значительно усилить позиции России в области дистанционного управления дронами, автоматизированного мониторинга и логистики.

Ожидается, что первые аппараты новой группировки начнут выводиться на орбиту уже в ближайшие годы.