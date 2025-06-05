Гинцбург рассказал о разработке препаратов, которых в мире просто нет

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России академик Александр Гинцбург заявил, что российские учёные активно развивают собственную технологию создания лекарств на основе матричной РНК (мРНК) и уже сейчас работают над препаратами, аналогов которым нет в мире.

«Мы не просто осваиваем мРНК-технологии — мы их развиваем и идём дальше. Сегодня мы создаём препараты, которых в мире просто не существует. Это уникальные решения в области онкологии, инфекционных заболеваний и даже аутоиммунных патологий», — подчеркнул Гинцбург в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, Россия сумела не только адаптировать мировой опыт в области мРНК-технологий, но и предложить собственные научные подходы, которые позволяют повысить эффективность и безопасность разрабатываемых средств. В частности, внимание ученых сосредоточено на создании персонализированных вакцин и терапевтических препаратов.

Особое внимание специалисты уделяют использованию мРНК для борьбы с онкологическими заболеваниями. По мнению Гинцбурга, именно этот путь может стать прорывом в лечении рака.

«Мы говорим не только о профилактике, но и о лечении. Представьте себе вакцину, которая будет направленно воздействовать на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые ткани. Именно к этому мы идём», — пояснил он.

Отметим, что развитие мРНК-технологий в России получило мощный импульс после появления отечественной вакцины «Спутник М», созданной на базе мРНК-платформы. Сейчас работы продолжаются в нескольких научных центрах при поддержке Минздрава и Роспотребнадзора.