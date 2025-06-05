В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Папой Римским Львом XIV

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил подробности состоявшегося накануне телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Папой Римским Львом XIV. Беседа, которая длилась около часа, была инициирована стороной Ватикана и прошла в атмосфере доверительного диалога.

По данным Кремля, основной темой обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине и поиск путей к снижению напряжённости в регионе. Глава российского государства подчеркнул важность нейтральных усилий Церкви в деле сближения позиций сторон конфликта.

«Президент Путин выразил уверенность в том, что роль Церкви в миротворческих инициативах неоценима, особенно в условиях, когда гуманистические ценности всё чаще отодвигаются на второй план», — отметил представитель Кремля.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы взаимодействия России и Ватикана в гуманитарной сфере, включая помощь пострадавшим от боевых действий гражданским лицам, восстановление инфраструктуры и обеспечение свободы вероисповедания на оккупированных территориях.

Папа Римский, со своей стороны, призвал к скорейшему прекращению огня и активизации международных усилий по достижению всеобъемлющего мира. Он также выразил обеспокоенность судьбой мирных жителей и необходимостью обеспечить безопасный доступ гуманитарной помощи.