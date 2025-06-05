Президент России Владимир Путин в ходе выступления перед главами дипломатических представительств заявил, что современная украинская власть постепенно превращается в структуру, напоминающую террористическую организацию. Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, комментируя последние события вокруг Киева.

«Киевский режим всё больше демонстрирует признаки террористического государства. Мы видим, как с помощью спецслужб и националистических группировок там подавляется инакомыслие, устраняются политические оппоненты, а также осуществляются провокации за пределами Украины», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что действия украинских властей направлены не только на внутриполитическую репрессию, но и на проведение диверсионных операций в других странах. Российский лидер особо остановился на недавних инцидентах в приграничных регионах, которые Москва связывает с деятельностью украинских разведок.

«То, что происходит в Киеве, нельзя назвать цивилизованным управлением государством. Это попытка удержаться у власти любыми средствами, даже ценой разрушения собственного народа», — резюмировал президент РФ.

Отметим, что подобные заявления со стороны российского руководства ранее уже звучали неоднократно. Между тем, западные аналитики склонны рассматривать такие формулировки как часть "информационной стратегии Кремля", направленной на обоснование своей внешнеполитической позиции.