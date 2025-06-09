Ермак заявил о необходимости "остановить Россию силой"

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сделал резкое заявление в своем Telegram-канале, подчернув необходимость применения силы в отношениях с Российской Федерацией. По его словам, Москва продолжает эскалировать военный конфликт и не проявляет усилий к его прекращению.

«Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — заявил Ермак.

Его слова прозвучали на фоне сообщений от жителей Ровенской области, которые утром 9 июня сообщили о массированном налете беспилотников на регион. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Заявление Ермака вызвало широкий резонанс как внутри Украины, так и за ее пределами. Эксперты указывают, что такие высказывания могут свидетельствовать о росте внутреннего давления на руководство страны в условиях затяжного конфликта и неопределенности в вопросах военной и финансовой поддержки со стороны западных партнеров.

Напомним, 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть свою позицию относительно военной помощи Киеву, если усилия по мирному урегулированию ситуации не дадут результатов. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине.

Ситуация вокруг украинско-российского конфликта остается напряженной, а дальнейшие действия сторон будут зависеть от множества факторов, включая военную динамику, международную реакцию и внутреннюю политику как Киева, так и Москвы.