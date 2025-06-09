Художники обновили Стену Цоя на Арбате, убрав вандальные надписи

После очередного акта вандализма художники восстановили знаменитую Стену Цоя на Новом Арбате. Объект, посвящённый памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя, снова стал местом для творческого выражения и данью культурному наследию советского рока.

Как сообщают очевидцы и фанаты музыканта, ранее на стене, где изображён портрет Цоя, появились нецензурные и разрушительные надписи: от любительских автографов до абсурдных комментариев вроде «Арсений не приехал» и «Рома + Лиля». Поклонники группы «Кино» выразили возмущение тем, что место памяти было осквернено, особенно после того как ранее уже закрашивали надписи, сделанные фанатами покойного Паши Техника.

На месте был нанесён новый, более крупный портрет Виктора Цоя — на этот раз расположенный выше, чтобы минимизировать доступ вандалов. По сторонам композиции художники добавили цитаты из песен легендарной группы:

Справа можно увидеть строки:

«А „жизнь“ – только слово, есть лишь любовь и есть смерть,

Эй! А кто будет петь, если все будут спать?

Смерть стоит того, чтобы жить,

А любовь стоит того, чтобы ждать».

Слева — фраза из другой известной песни:

«Все находят время, чтобы уйти,

Никто не уйдет навсегда».

Обновлена также центральная надпись: «Перемен требуют наши сердца» — теперь она выполнена в более чётком и эстетичном виде.

Однако, по данным корреспондента, уже на следующий день после завершения работ на стене снова появились новые надписи. Местные жители сетуют, что за порядком никто не следит.

— Посмотрите, кто тут собирается. Стена притягивает не только фанатов Цоя, но и маргинальных личностей, — отметила одна из жительниц района.

Напомним, что Стена Цоя существует с конца 1990-х годов и с тех пор стала символом поколения, выросшего на музыке «Кино». Она регулярно подвергается нападкам вандалов, но каждый раз фанаты или активисты стараются вернуть ей достойный вид.

Власти пока не комментировали вопрос возможной установки видеонаблюдения или усиления контроля за состоянием объекта.