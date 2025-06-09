Израиль захватил судно с Гретой Тунберг на борту, следовавшее в Газу

Израильские военные захватили гражданское судно Madleen, которое направлялось к берегам сектора Газа с символическим гуманитарным грузом. На борту находились 12 человек, включая известную шведскую экологическую активистку Грету Тунберг и члена Европейского парламента от Франции Риму Хассан.

Его участники планировали доставить в Газу продукты питания, детское питание и медикаменты, а также привлечь внимание международного сообщества к ухудшающейся гуманитарной ситуации в регионе.

Как сообщила сама коалиция, захват произошёл рано утром в понедельник в международных водах Средиземного моря. По данным очевидцев, экипаж был взят под контроль израильских спецслужб без применения оружия. Пассажиров заставили сесть на палубу с поднятыми руками и перевести на израильские корабли.

Министерство иностранных дел Израиля назвало инцидент «завершением шоу» и заявило, что все пассажиры живы и им были переданы бутерброды и вода. Ожидается, что после допросов и проверок участники акции будут депортированы в свои страны.

«Яхта знаменитостей благополучно направляется к берегам Израиля», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Организаторы акции осудили действия Израиля, назвав их "незаконным захватом" и "нарушением международного права". Хувайда Арраф заявила, что добровольцы не могут быть привлечены к уголовной ответственности за оказание помощи или преодоление блокады, и потребовала немедленного освобождения всех задержанных.

На борту яхты находилась небольшая партия гуманитарной помощи, в том числе рис и детское питание. Министерство иностранных дел Израиля пообещало, что эти товары будут направлены в Газу через «реальные гуманитарные каналы».

Между тем, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что миссия "Флотилии свободы" является пропагандистской акцией. Напомним, Израиль ввёл морскую блокаду Газы ещё в 2007 году, когда радикальное движение установило контроль над территорией. Блокада сохраняется до сих пор, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества смягчить условия жизни для более чем двух миллионов жителей сектора.

По данным ООН, большинству жителей Газы угрожает голод, а гуманитарная ситуация остаётся крайне напряжённой. Тем не менее, Израиль продолжает настаивать на необходимости блокады для предотвращения поставок оружия боевикам.