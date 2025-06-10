Десятки российских туристов в Турции обратились за помощью из-за «солнечной аллергии»

Десятки российских туристов, отдыхающих в курортных городах Турции — Анталье, Кемере и Сиде — столкнулись с серьезными кожными реакциями после длительного пребывания на солнце. Как сообщает Telegram-канал Shot, у многих отдыхающих развилась так называемая «солнечная аллергия», сопровождающаяся сильным зудом, покраснением кожи, высыпаниями, головокружением и общей слабостью.

По словам самих туристов, даже использование солнцезащитных кремов не помогло предотвратить негативную реакцию организма. Высокая температура воздуха (до +40 градусов) и интенсивное ультрафиолетовое излучение стали основными причинами ухудшения самочувствия.

Отмечается, что такие случающиеся недомогания не покрываются стандартными туристическими страховками, поэтому лечение приходится оплачивать самостоятельно. Некоторые россияне вызывают врачей прямо в отель, другие обращаются в местные клиники, где им ставят диагноз «аллергическая реакция на солнце». В тяжелых случаях пациентам вводят капельницы, стоимость которых может достигать 120 долларов США.

В связи с этим многие туристы начали соблюдать дополнительные меры предосторожности: стараются не находиться на солнце с 12:00 до 15:00, используют солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, покупают купальники с УФ-фильтром и головные уборы. Медики также советуют внимательно относиться к первым симптомам — это поможет избежать осложнений и сохранить положительные эмоции от отдыха.

Эксперты рекомендуют россиянам, планирующим поездки в южные страны, заранее изучать климатические особенности региона и консультироваться с врачами, особенно если есть склонность к аллергическим реакциям.