Грета Тунберг вылетает из Израиля рейсом в Париж после задержания на борту гуманитарного судна

Шведская активистка по защите климата и прав человека Грета Тунберг во вторник вылетела из Израиля во Францию ​​после того, как ее вместе с другими активистами задержали израильские силы на борту гуманитарного судна, направлявшегося в Газу.

«Грета Тунберг только что вылетела из Израиля рейсом в Швецию (через Францию)», написало министерство иностранных дел Израиля в сообщении на X, приложив две фотографии молодой активистки на борту самолета.

22-летняя Тунберг известная активистка по защите климата, которая долгое время воздерживалась от авиаперелетов и в 2019 году отправилась на климатическую конференцию в Нью-Йорк на парусной яхте.

По словам министра иностранных дел Франции, сделанного во вторник, по меньшей мере пятеро членов ее экипажа, которые также были задержаны на борту гуманитарного судна Madleen в понедельник, отказались добровольно покинуть судно и будут депортированы.

«Вчера вечером наш консул смог увидеться с шестью французскими гражданами, арестованными израильскими властями. С их семьями связались. Один из них согласился на добровольный отъезд и, как ожидается, вернется сегодня. Остальные пятеро будут депортированы», написал Жан-Ноэль Барро в посте на X.

Одной из гражданок Франции, задержанных Израилем в понедельник, является Рима Хассан, депутат Европейского парламента.