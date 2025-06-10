В ГД призвали МВД проверить продажу детям энергетического мороженого

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой организовать проверку фактов продажи несовершеннолетним мороженого, содержащего кофеин и таурин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении отмечается, что несмотря на наличие маркировки "18+", предупреждающей о возрастных ограничениях, во многих случаях продавцы не требуют у покупателей документального подтверждения возраста. Это позволяет несовершеннолетним беспрепятственно приобретать продукты, содержащие стимулирующие вещества.

Лантратова также обратила внимание на то, что в социальных сетях активно обсуждается возможность обхода запрета на продажу энергетиков и других тонизирующих продуктов детям. Депутат попросила министра поручить правоохранительным органам усилить контроль за соблюдением возрастных ограничений и принять меры к пресечению выявленных нарушений.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штрафы для физических лиц составляют от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.