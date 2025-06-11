ФСБ задержала главу орловского регионального филиала Россельхозбанка

Следственный отдел ФСБ России возбудил уголовное дело в отношении директора орловского филиала Россельхозбанка. Чиновника обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий» . Как сообщили в правоохранительных органах, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый организовал незаконную операцию по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации. В ходе последующего арбитражного судопроизводства эта финансовая операция была признана неправомерной.

В результате противоправных действий банку причинён ущерб на сумму 167 миллионов 715 тысяч рублей. Как отметили в ФСБ, выявление и пресечение незаконной деятельности сотрудника банка стало возможным благодаря совместной работе с его службой безопасности.

На данный момент проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.