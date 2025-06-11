Полиция Лос-Анджелеса проводит «массовые аресты» после введения комендантского часа

Протесты против иммиграционной и таможенной полиции, начавшиеся в пятницу в Лос-Анджелесе, с тех пор спровоцировали аналогичные протесты в различных городах США, некоторые из которых переросли в протесты против администрации Трампа.

Во вторник огромные толпы людей часами маршировали по Манхэттену и большую часть дня оставались мирными. Но вечером ситуация обострилась, произошли столкновения между полицией и протестующими, собравшимися возле здания, где размещается офис ICE в Нью-Йорке.

В настоящее время в части центра Лос-Анджелеса действует комендантский час, а полиция заявила, что начала арестовывать десятки протестующих во вторник вечером. Разрозненные демонстрации также возникли во многих городах США, а Техас в ответ развернул Национальную гвардию.

Губернатор Грег Эбботт заявил во вторник, что члены Национальной гвардии Техаса будут размещены в различных районах штата в преддверии запланированных на эту неделю протестов.