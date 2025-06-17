"Известия": с ушедших из России брендов хотят потребовать компенсации

Общественная потребительская инициатива обратилась к российскому правительству с предложением ввести обязательную компенсацию убытков для россиян от компаний, которые покинули российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. В случае их возвращения такие бренды должны будут выплатить средства в специальный фонд, откуда компенсации смогут получать граждане. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

По данным издания, уходя из России, некоторые международные компании нарушили права потребителей: были зафиксированы случаи отключения функций в автомобилях, смартфонах и другой технике, что сделало невозможным обновление программного обеспечения, увеличило сроки ремонта и осложнило диагностику устройств.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов назвал такую практику недопустимой и призвал законодательно закрепить механизм компенсаций.

В качестве решения потребители предложили создать специальный фонд под государственным управлением объёмом не менее 400 млрд рублей. Финансирование предлагается осуществлять за счёт обязательных взносов иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. По словам Павлова, первыми плательщиками в этот фонд должны стать такие корпорации, как Apple, Google, Samsung, Sony и Mercedes, поскольку они прекратили предоставление ключевых сервисов и гарантийной поддержки.

Для реализации этой инициативы необходимо разработать чёткие правила возвращения иностранных компаний на российский рынок, отметил эксперт.

Газета направила официальные запросы в Минпромторг, Минфин и Роспотребнадзор для получения комментариев по поводу предложения потребителей.

Источник: Известия — "Потребители предложили обязать вернувшихся брендов компенсировать убытки"