Россиян атакуют новым вирусом SuperCard для кражи данных карт

Мошенники начали использовать новое вредоносное программное обеспечение SuperCard, предназначенное для кражи данных банковских карт россиян. Об этом сообщают эксперты компании F6, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью.

Сначала вирус был замечен в Европе, где его тестируют преступники. Позже аналогичные атаки зафиксированы и в России. Суть угрозы заключается в том, что вредоносный код позволяет перехватывать NFC-трафик — данные, передаваемые между смартфоном и платежным терминалом при бесконтактной оплате. Это дает злоумышленникам возможность украсть деньги с банковских счетов пользователей.

По данным итальянской компании Cleafy, которая обнаружила платформу распространения вируса SuperCard X, первые атаки были зарегистрированы в Италии еще в апреле 2025 года. Преступники использовали схему, похожую на ту, что применялась ранее с помощью программы NFCGate, которую также использовали в криминальных целях.

Вредоносное приложение маскировалось под легальные государственные и финансовые сервисы. Его распространяли через даркнет, а продвижение вели в Telegram-каналах, включая каналы на китайском языке, используя подписку и предоставление клиентской поддержки.

Эксперты предполагают, что создатели SuperCard и NFCGate могут быть связаны с разными преступными группами, поскольку различаются как функционал, так и код этих программ.

Кроме того, мошенники активно используют социальную инженерию для внедрения вредоносного ПО на устройства жертв. Также отмечены случаи, когда злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников «Госуслуг», и предлагают снять недавно введенный запрет на получение кредитов, направляя фишинговые ссылки.

Еще одна опасная практика — телефонные звонки детям, во время которых преступники представляются сотрудниками полиции или служб безопасности и сообщают о якобы возникшей угрозе для родственников.

Специалисты рекомендуют пользователям быть внимательными при скачивании приложений, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать непроверенные APK-файлы.