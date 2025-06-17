В России прогнозируют рост цен на электроэнергию до 3% ежегодно из-за инициативы «Газпрома»

Цены на электроэнергию в России могут вырасти до 3% в год, а на тепло — на 1,2%, если будет реализована инициатива «Газпрома» по двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10% в год. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ, информацию подхватило издание «Коммерсантъ» .

По данным ведомства, дополнительное бремя ляжет на потребителей: платежи за электроэнергию возрастут на 40–45 миллиардов рублей ежегодно. Это связано с тем, что многие электростанции работают на газе, и повышение его стоимости автоматически отразится на тарифах.

«Планируемая индексация цен на газ для промышленности на 10% дважды в год может привести к росту цен на электроэнергию до 3%, а на тепло — до 1,2% ежегодно... Это увеличит платежи за электроэнергию на 40–45 миллиардов рублей в год», — говорится в письме Минэнерго.

Инициатива «Газпрома» предполагает введение сезонного коэффициента 1,1 к тарифам на газ в первом и четвертом кварталах. По мнению компании, это поможет компенсировать потери от снижения экспорта и затраты на хранение газа. Подход частично поддержан Минэнерго, однако окончательной позиции ФАС пока не озвучила.

Эксперты предупреждают, что реальный рост тарифов может превысить официальные прогнозы. Совет производителей энергии указывает: теплоснабжающие организации рискуют столкнуться с серьезными финансововым давлением. В частности, уже к 2026 году тарифы на тепло для населения могут дополнительно вырасти на 20%.

Промышленные предприятия выступают против инициативы «Газпрома». Представители бизнеса утверждают, что рост цен на газ сделает российских производителей менее конкурентоспособными на международных рынках. Они призывают компанию искать внутренние резервы оптимизации, а не перекладывать расходы на других участников рынка.