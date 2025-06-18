Крупнейшая криптовалютная биржа Ирана потеряла $48 млн в результате кибератаки

По данным блокчейн-аналитика ZachXBT, крупнейшая иранская криптовалютная биржа Nobitex в среду, по-видимому, подверглась масштабной кибератаке, в результате которой убытки оцениваются более чем в 48 миллионов долларов.

Вскоре после того, как появились новости о взломе, произраильская хактивистская группа, известная как Predatory Sparrow, взяла на себя ответственность. Группа обвинила Nobitex в оказании помощи иранскому правительству в уклонении от международных санкций и заявила, что платформа играла роль в поддержке финансовой и военной инфраструктуры Ирана.

Predatory Sparrow предупредила, что опубликует внутренний исходный код и конфиденциальные данные Nobitex в течение 24 часов, предупредив пользователей о том, что любые средства, оставшиеся на бирже, могут оказаться под угрозой.

Компания Nobitex сообщила, что обнаружила «проблему безопасности», но не стала напрямую отвечать на обвинения хактивистской группы и не подтвердила масштабы утечки данных.