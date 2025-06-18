Торговый оборот России со странами, которые Москва считает дружественными, увеличился в 1,5 раза за последние четыре года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, значительный рост наблюдался во взаимной торговле с государствами Азии, Латинской Америки и Африки. Эти регионы все активнее укрепляют экономические связи с Россией, что способствует расширению торговых потоков и развитию партнерских отношений.

"За последние четыре года мы достигли существенного прогресса. Торговый оборот с нашими дружественными странами увеличился в полтора раза", — заявил Мишустин.

В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее отмечал положительную динамику в торговле с африканскими государствами. По его данным, товарооборот между Россией и странами Африки за последний год вырос на 10%. Это подчеркивает стратегическую важность континента как одного из ключевых партнеров для Москвы.

Эксперты связывают усиление экономических связей с перенаправлением торговых потоков на фоне изменений в глобальной геополитической ситуации. Увеличение объемов торговли с дружественными странами позволяет России компенсировать ограничения, возникшие в отношениях с рядом западных государств.

Развитие сотрудничества с Азией, Латинской Америкой и Африкой остается одним из приоритетов российской внешней политики. Власти страны рассчитывают, что дальнейшее углубление этих отношений будет способствовать устойчивому экономическому росту и укреплению позиций России на мировой арене.