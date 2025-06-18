Во время своего визита в Канаду и участия в саммите Группы 7 (G7) президент США Дональд Трамп повторил давно опровергнутое утверждение о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сыграл ключевую роль в исключении России из формата "Группы восьми" (G8). Это заявление вызвало недоумение среди представителей СМИ и аналитиков, так как противоречит установленным историческим фактам.

Выступая перед журналистами в понедельник, Трамп заявил:

«Его выгнали Трюдо, который убедил одного или двух человек, вместе с Обамой. Его выгнали. И он не очень доволен этим, я могу вам сказать». Однако, как отмечают источники, Трюдо не занимал пост премьер-министра Канады в момент исключения России из G8 в 2014 году это произошло спустя почти два года после того события. На тот момент главой канадского правительства был консервативный лидер Стивен Харпер, который активно поддерживал решение о санкциях против России в связи с аннексией Крыма и вмешательством в дела Украины.

В то время Трюдо возглавлял Либеральную партию Канады, которая находилась в оппозиции и не имела решающего влияния на внешнюю политику страны. Таким образом, его причастность к принятию решения о вытеснении России из международного формата полностью отсутствует.

Интересно, что рядом с Трампом во время его высказывания стоял действующий премьер-министр Канады Марк Карни преемник Трюдо на посту лидера Либеральной партии. Ни он, ни другие члены делегации не прокомментировали слова экс-президента США.

Это уже не первый случай, когда Трамп приписывает Трюдо роль в деле, к которому тот не имеет отношения. В мае этого года он сделал аналогичное заявление в Белом доме, утверждая, что Трюдо и бывший президент США Барак Обама «возглавили усилия» по исключению России из G8.

Помимо этого, Трамп также допустил другие неточности в своих выступлениях на полях саммита. Он назвал торговую сделку с Великобританией соглашением с Европейским союзом, несмотря на то, что Соединённое Королевство официально покинуло ЕС в 2020 году. Кроме того, он вновь повторил ошибочное утверждение, что бывший президент Джо Байден предоставил Украине «350 миллиардов долларов» помощи, что значительно превышает объективные данные по американской поддержке.

Аналитики отмечают, что такие заявления Трампа продолжают вызывать вопросы относительно достоверности информации, которую он распространяет на международной арене.