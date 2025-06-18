В России запущен первый инвестфонд на майнинг криптовалюты

На российском финансовом рынке появился первый закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), ориентированный на добычу криптовалют. Фонд «Финам – криптозавод 1.0», созданный компанией «Силовые системы» и работающий под управлением УК «Финам менеджмент», стал пионером в сфере коллективных инвестиций в майнинг.

Как рассказали «Ведомости», новая структура предназначена исключительно для квалифицированных инвесторов. Особенностью фонда является его обеспечение промышленными активами, которые используются для майнинга криптовалют. При этом электроэнергия для добычи цифровых активов производится за счет генерации из природного газа, что делает процесс более экологичным и экономически эффективным.

«Это первый подобный проект на российском рынке, который объединяет современные технологии добычи криптовалют с использованием возобновляемых источников энергии», — отметили в компании.

Запуск фонда отражает растущий интерес инвесторов к криптовалютной индустрии, несмотря на высокую волатильность этого рынка. По мнению экспертов, такой подход позволяет аккумулировать средства частных и корпоративных инвесторов для финансирования крупных проектов в сфере блокчейн-технологий и майнинга.

Ожидается, что «Финам – криптозавод 1.0» привлечет внимание профессиональных участников рынка, стремящихся диверсифицировать свои портфели за счет альтернативных активов. При этом использование природного газа для выработки электроэнергии может стать важным шагом в снижении углеродного следа майнинговых операций.

Развитие подобных инициатив демонстрирует готовность России укреплять свои позиции в глобальной криптоэкономике и внедрять передовые технологии для повышения конкурентоспособности отрасли.