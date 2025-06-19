Honda проводит испытания многоразовой ракеты и планирует осуществить космический полет к 2029 году

Японская компания Honda во вторник успешно провела испытательный запуск и посадку своего прототипа многоразовой ракеты, сообщила в неожиданном заявлении, что стало важной вехой на пути к достижению ее цели 2029 года — осуществлению суборбитального космического полета.

Honda R&D, исследовательское подразделение второго по величине автопроизводителя Японии, успешно приземлило свою 6,3-метровую (20,6-футовую) экспериментальную многоразовую ракету-носитель, достигнув высоты 271 метр (889 футов) на своем испытательном полигоне в космическом городе Тайки на севере Японии, сообщает компания.

«Хотя пока не принято никаких решений относительно коммерциализации этих ракетных технологий, Honda продолжит работу над фундаментальными исследованиями с целью разработки технологий, которые позволят реализовать технологический потенциал для осуществления суборбитального запуска к 2029 году», — говорится в заявлении компании.

Honda в 2021 году заявила, что изучает космические технологии, такие как многоразовые ракеты, но ранее не объявляла подробности испытательного запуска. Суборбитальный запуск может коснуться границы открытого космоса, но без выхода на орбиту.