Набиуллина: "ресурсы для роста экономики России исчерпаны"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ресурсы для роста российской экономики на текущем уровне практически исчерпаны. Об этом она сообщила в интервью, фрагменты которого приводит ТАСС.

По её словам, последние два года экономика страны демонстрировала высокие темпы роста за счёт использования свободных производственных и трудовых ресурсов. Однако теперь большинство из этих возможностей исчерпано, и стране необходимо переходить к новой модели экономического развития.

«Нам нужно думать о некоторой новой модели роста, которая будет опираться не на освоение свободных мощностей, а на повышение их эффективности», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников отметил, что торговые войны между крупными мировыми державами продолжают оказывать негативное влияние как на глобальную экономику, так и на российский рынок. По его мнению, усиление геополитической напряжённости и ограничения в торговле требуют от России гибкой адаптации и поиска новых партнёров.

Также свою точку зрения на будущее мировой экономики озвучил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Он спрогнозировал начало эры глобальной децентрализации экономических процессов. По его словам, в ближайшие годы мы можем стать свидетелями формирования нескольких самостоятельных экономических центров, что потребует от России стратегии развития в условиях многополярного мира.

Эти заявления экспертов и чиновников ставят перед страной задачу модернизации экономики и поиска новых путей устойчивого роста в условиях меняющейся глобальной конъюнктуры.