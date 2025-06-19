Путин призвал Киев не затягивать с переговорами и заявил о готовности Москвы к диалогу на стамбульских условиях

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он также призвал Киев не откладывать начало диалога, предупредив, что дальнейшее промедление может ухудшить ситуацию для Украины.

«Мы готовы решать вопросы по стамбульским принципам. Тогда условия были намного мягче, чем сейчас. Но если Украина будет затягивать с началом переговоров, ситуация может измениться в худшую для них сторону», — сказал Путин.

По его словам, конкретные предложения Москвы остаются в силе, и переговорный процесс может быть возобновлен после 22 июня. Президент напомнил, что в июне 2022 года в Стамбуле стороны достигли предварительных договоренностей, включавших обмен пленными и другие гуманитарные меры.

«Давайте сядем за стол переговоров и будем договариваться. Мы неоднократно подчеркивали нашу готовность к диалогу. Вопрос в том, готов ли к этому Киев», — добавил он.

Напомним, что в марте 2022 года во время переговоров в Турции российская и украинская делегации близки были к достижению соглашения, однако дальнейшие консультации были приостановлены. Теперь Москва вновь предлагает вернуться к тем условиям, которые, по её мнению, могли бы стать основой для мирного урегулирования.