Решетников: российская экономика близка к рецессии

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика приближается к рецессии. По его словам, текущие показатели свидетельствуют об охлаждении деловой активности, а впечатления от состояния экономики говорят о том, что страна уже находится на грани спада.

"По цифрам — это охлаждение, а по ощущениям — мы уже близко к тому переходу, который можно назвать рецессией", — отметил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что существующая модель экономического роста требует корректировки. Однако такие изменения должны быть последовательными и проводиться без резких и радикальных реформ.

Решетников также высказал мнение, что в России не всегда удачно проходят попытки внедрять новые подходы к управлению экономикой, из-за чего приходится возвращаться к прежним механизмам. Поэтому важно сохранять преемственность и сосредоточиться на долгосрочных трендах, направленных на устойчивый рост экономического потенциала.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о признаках "переохлаждения" российской экономики. В связи с этим Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20% с целью стабилизации ситуации и стимулирования деловой активности.