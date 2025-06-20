Минфин планирует отмену части налоговых льгот

Министерство финансов РФ совместно с Минэкономики ведёт обсуждение возможной отмены неэффективных налоговых льгот. Об этом стало известно в ходе дискуссии на площадке комитета Госдумы по бюджету и налогам, где министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников обсудили текущую налоговую политику.

Как сообщило издание Frank Media, глава комитета Андрей Макаров обратил внимание участников встречи на то, что в настоящее время действует большое количество налоговых льгот, доступных для различных отраслей экономики. Он спросил у Силуанова, планируется ли пересмотр этих преференций.

«Мы это обсуждали с коллегой из Минэкономики. Скоро вы увидите предложения», — заявил министр финансов, не уточнив детали предстоящих изменений.

При этом Силуанов подчеркнул, что налоговые льготы по сути представляют собой государственные расходы. По его словам, повышение налогов не приводит к массовому уходу бизнеса в «тень».

Эксперты отмечают, что возможное сокращение льгот может стать частью мер по увеличению доходной базы бюджета в условиях растущего дефицита. Вместе с тем, решение потребует тщательного анализа, чтобы не ударить по инвестициям и развитию ключевых отраслей экономики.