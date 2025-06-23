Цена на нефть Brent превысила $80 впервые с 21 января

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE Futures в понедельник, временно поднялась выше $80 за баррель — впервые с 21 января 2025-го. Пиковые котировки достигли $81,4 на фоне обострения геополитической ситуации в Ближневосточном регионе после ударов США по Ирану, сообщает РБК.

Как сообщил аналитический департамент крупного инвестиционного банка, рынок остро отреагировал на риски возможной эскалации конфликта и ответных действий Тегерана, что вызвало волну продаж акций и укрепление доллара. К 7:22 мск цена на нефть Brent составляла $78,55 за баррель (+2% к предыдущей сессии), при этом инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий.

На фоне роста цен на энергетические ресурсы наблюдается снижение фондовых индексов США: фьючерсы на основные американские индексы теряют от 0,2 до 0,4%. Давление испытывает и золото, которое опустилось до $3377,4 за унцию (–0,25%) после кратковременного преодоления уровня $3400.

Доллар США укрепляется к корзине мировых валют: индекс DXY вырос на 0,31%, до 99,077 пункта. В условиях усиления рыночной неопределённости доллар остаётся одной из ключевых "тихих гаваней" для инвесторов.