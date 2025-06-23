Цены на элитные новостройки в Москве выросли на 34% за год

К концу первого полугодия 2025 года рынок элитного жилья в Москве установил сразу два рекорда — по средней цене квадратного метра и по объему предложения. Об этом сообщили РБК.

Средневзвешенная цена квадратного метра в сегменте элитных новостроек Москвы достигла 2,183 млн рублей, что на 12% больше по сравнению с началом года и на 34% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Такой рост эксперты объясняют улучшением качества отделки и инфраструктуры, а также увеличением себестоимости строительства.

Одновременно был зафиксирован рост объема предложения: застройщики предлагают на рынке 3,2 тыс. квартир и апартаментов класса люкс, что на 6% больше за полгода и на 21% — за год. Это также стало рекордным показателем для столицы. Новый объем, как отмечают аналитики NF Group, в основном представлен в уже реализуемых проектах, где застройщики выводят на продажу оставшиеся лоты.

Эксперты связывают активность девелоперов с высоким спросом со стороны обеспеченных покупателей, которые продолжают проявлять интерес к качественному жилью в премиум-сегменте, несмотря на общую динамику рынка.