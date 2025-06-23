Цифровые платформы в 2024 году добавили в экономику России 6,3 трлн рублей

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов сообщил, что платформенная экономика России в 2024 году обеспечила дополнительное производство товаров и услуг на сумму 6,3 трлн рублей. Информация основана на совместном исследовании Ассоциации цифровых платформ и Высшей школы экономики.

По словам Шаронова, речь идет о тех товарах и услугах, которые стали доступны в экономике благодаря деятельности цифровых платформ. Среди них — продукция, реализованная через маркетплейсы, логистические и транспортные услуги, необходимые для функционирования онлайн-торговли, а также новые производственные мощности, созданные в связи с ростом спроса со стороны платформенной экономики.

В частности, развитие маркетплейсов стимулировало появление новых поставщиков, расширение ассортимента, модернизацию складской и транспортной инфраструктуры, а также рост занятости в смежных отраслях. По данным исследования, именно такие эффекты позволили выявить масштаб реального экономического вклада цифровых платформ.

"Мы говорим не просто о перераспределении существующих ресурсов, а о настоящем приросте — то есть о том, чего бы не было в экономике без цифровых платформ", — отметил Шаронов в беседе с изданием "Ведомости".

Эксперты подчеркивают, что цифровые платформы продолжают играть ключевую роль в трансформации российской экономики, способствуя технологическому прорыву, развитию малого и среднего бизнеса и улучшению качества жизни граждан.