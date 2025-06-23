Яндекс регистрирует бренд Team Yandex для развития киберспорта

Компания Яндекс подала заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex, который будет использоваться для продвижения киберспортивных проектов. Под этим брендом компания намерена развивать профессиональные киберспортивные команды, запускать образовательные программы для геймеров и выпускать тематический мерч, включая периферийные устройства и одежду.

Первым проектом под новым брендом стала профессиональная команда по Dota 2 при поддержке Яндекс Маркета. Коллектив уже начал участвовать в крупных турнирах, что знаменует официальный дебют Яндекса в сфере киберспорта как прямого игрока на этом рынке.

Новый бренд призван объединить все киберспортивные инициативы компании — от спортивных выступлений до разработки специализированной продукции и обучения начинающих игроков. По замыслу Яндекса, это позволит не только укрепить позиции компании среди молодёжной аудитории, но и повысить узнаваемость её сервисов среди поклонников eSports.

Эксперты отмечают, что выход технологических компаний в киберспорт становится всё более заметным трендом. Участие Яндекса в этой сфере может стать важным шагом в развитии бренда и расширении его влияния за пределы традиционных цифровых сервисов.