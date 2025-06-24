Цена газа в ЕС упала на 12% на фоне новостей о перемирии на Ближнем Востоке

На европейском рынке энергоресурсов зафиксировано значительное снижение цен на природный газ. Стоимость фьючерсов на газ в Евросоюзе снизилась более чем на 12% после сообщений об объявлении режима прекращения огня между Израилем и Ираном, пишет РБК.

Новости о достижении соглашения о временном прекращении боевых действий в регионе вызвали оптимизм у инвесторов и участников рынка, опасавшихся ранее эскалации конфликта и возможных последствий для глобальных энергетических поставок. Успокоение на Ближнем Востоке снизило уровень геополитической напряжённости, что положительно сказалось на динамике цен на энергоносители.

В частности, цена на сентябрьский фьючерс на газ на лондонской бирже ICE Futures к середине торгов снизилась до уровня ниже €38 за МВт·ч, что стало существенным падением по сравнению с предыдущими торгами.

Аналитики отмечают, что стабилизация ситуации в зоне ближневосточного конфликта позволяет рынку вернуться к более предсказуемым траекториям развития, однако сохраняются риски повторного обострения, которые могут повлиять на энергетическую безопасность Европы.