Иран может «нацелиться» на официальных лиц США

Согласно новому бюллетеню Министерства внутренней безопасности, полученному CNN, Иран может попытаться «нацелиться» на должностных лиц правительства США, если иранские лидеры посчитают, что «стабильность или выживаемость» их режима находится под угрозой.

Другие сценарии потенциального нападения Ирана на американских чиновников включают в себя ситуацию, когда Тегеран считает их причастными к гибели высокопоставленных иранских лидеров или считает, что авиаудары США будут продолжаться, согласно бюллетеню Управления разведки и анализа Министерства внутренней безопасности, который был направлен в государственные и местные правоохранительные органы и датирован 22 июня.

В бюллетене не уточняется, как может выглядеть «нацеливание» на должностных лиц США, но Министерство юстиции ранее утверждало, что Иран пытался убить Трампа и его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в ответ на военный удар США в 2020 году, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.