Израиль принял инициативу Трампа о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна приняла инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня в связи с достижением стратегических целей в ходе военной операции против Ирана.

«В связи с достижением стратегических целей операции и в полном согласовании с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня. Мы будем отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия», — заявил Нетаньяху.

Ранее информацию о прекращении боевых действий подтвердила иранская сторона. Сообщение об этом было опубликовано на государственном телеканале Press TV.

Таким образом, стороны договорились о временном прекращении военных действий, однако Израиль оставил за собой право на жёсткое реагирование в случае возобновления агрессивных действий со стороны Ирана или его союзников. Ожидается, что международное сообщество будет следить за соблюдением режима прекращения огня и возможными дальнейшими переговорами по стабилизации ситуации в регионе.