Туристы пожаловались на запредельные цены на российских курортах

Российские туристы массово жалуются на неоправданно высокие цены в популярных отечественных курортах, особенно в Сочи. По данным портала «Московский комсомолец», стоимость услуг на черноморских курортах в этом году выросла на 15–20% по сравнению с прошлым летом, а в некоторых случаях достигает фантастических сумм.

Одним из самых обсуждаемых примеров стало упоминание шезлонга стоимостью 11 тысяч рублей на пляже гостиницы «Жемчужина». При этом отдыхающие сообщают, что даже простой лежак на муниципальном пляже может стоить до тысячи рублей в день, а VIP-лежаки — до 5 тысяч. Помимо этого, за вход на некоторые пляжи берут до двух тысяч рублей, после чего дополнительно оплачиваются полотенца, напитки и другие удобства.

Цены на еду и напитки также вызывают недоумение: бутылка воды стоит около 120 рублей, а бокал пива в кафе — от 500 до 1000 рублей. Даже мороженое или молочный коктейль для детей обходятся в сумму от 300 рублей, свежевыжатый сок — от 500 рублей.

«Сочи переплюнул Ниццу по ценам», — делится своим впечатлением отдыхающая из Москвы Елена. По её словам, даже бесплатные услуги, такие как пледы в кафе, в Сочи недоступны без дополнительной платы.

Стоимость проживания в отелях тоже оказалась высокой: в престижных комплексах неделя отдыха может обойтись в полмиллиона рублей. Более бюджетные варианты всё равно остаются неподъёмными для многих — в Анапе минимальная цена за ночь — от 1000 рублей, а в Геленджике — от 6000 рублей.

Эксперты связывают рост цен с инфляцией, повышением тарифов ЖКХ и ростом стоимости продуктов питания. Вместе с тем, туристы пытаются экономить, выбирая более дешёвые пляжи, пользуясь уличными точками и бесплатными фонтанчиками с водой.

Некоторые отдыхающие замечают, что ситуация с ценами ухудшается и в Абхазии, где местные власти намерены ограничить поток «доширак-туристов», предлагая повысить планку сервиса и соответственно цены.